France bleu La Rochelle aime Un Violon sur le Sable

Le Festival de musique classique "Un Violon sur le Sable" vous donne rendez-vous du 20 au 27 juillet 2019 à Royan

Si vous n'aimez pas la musique classique, la plage, les grandes voix d'Opéra, les étoiles, les orchestres symphoniques, la danse, alors venez au Violon sur le Sable... vous y verrez tout ce que vous n'aimiez pas avant !

Le Violon sur le Sable invite petits et grands, mélomanes avertis ou qui s’ignorent, à s’asseoir sur le sable, face à l’océan, le cœur dans les étoiles, pour savourer les plus belles pages classiques inattendues et jamais entendues en pareil endroit. La plage devient alors l’une de plus grandes et plus belles salles de concert capable d’accueillir plus de 50 000 personnes chaque soirée de spectacle, sous le ciel étoilé…

Concerts sur la plage les 20, 23 et 26 juillet 2019 à 22h - Plage de la Grande Conche à Royan

Pour la 8ème année consécutive, le « Violon sur le Sable » fera également vibrer Royan et l'ensemble du pays royannais. Nommé « Un Violon sur la Ville », ce festival donnera encore lieu à une multitude d’événements dans la ville et ses alentours, durant 8 jours de festivités, permettant au public d’assister à de nombreux événements musicaux et autres animations dans des lieux insolites de la ville, avec la participation des solistes et des musiciens de l’orchestre du Violon sur le Sable.

France bleu La Rochelle en direct du Violon sur le Sable le mardi 23 juillet de 16h à 19h

plus d'infos : www.violonsurlesable.com