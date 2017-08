L'incontournable rendez-vous de ce mois d'août, c'est le 15 à Courcoury pour la fête de l'oie !

Une journée de festivités, les visiteurs profiteront du vide-greniers et de la foire artisanale et gastronomique, pour enchaîner ensuite avec le repas et le spectacle folklorique , et comme toujours les célèbres oies qui seront accompagnées de leur dresseur !

Fetes de Courcoury © Radio France - Georges Fontaine

