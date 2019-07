France Bleu La Rochelle en direct des Francofolies

C'est parti !!! Retrouvez toute l'équipe de France bleu la Rochelle du 10 au 14 juillet de 16h à 19h !

Emission spéciale avec Daniel Gimeno depuis le studio France Bleu - L'heure du Marché. Des artistes en live, des rencontres sans oublier les interviews décalées de Tristan pour ne rien rater de cette édition 2019

Daniel Gimeno et Tristan on air

Big Flo et Oli en interview décalée avec Tristan

Scène Francos - France bleu la Rochelle

NOUVEAUTE 2019 :

La Belle du Gabut se transformera le temps du festival en village FrancOcéan pour rêver et prendre conscience l’océan est source d’inspiration artistique, et surtout une ressource précieuse à préserver ensemble. Ouvert de midi à minuit, venez découvrir ce nouvel espace avec au programme : des ateliers, des conférences, des bals, des baptêmes nautiques et des surprises au fil de l’eau !

village francocéan

Venez nous voir au studio France bleu La Rochelle - L'heure du Marché et découvrir les artistes des Francos 2019

studio France bleu - l'heure du marché

www.francofolies.fr pour toutes les infos