France Bleu La Rochelle et le Spa Marin de Châtelaillon-plage fêtent les mamans

A l'occasion de la fête des mères, jouez et gagnez des moments de détente au Spa Marin de Châtelaillon...

Le Spa Marin c'est 2700 m2 dédié au soin et au bien-être. Tout a été pensé pour vous plonger dans un havre de paix, douillet et chic

Bien-être au Spa marin de Chatelaillon plage

Un espace marin en accès sur libre avec un parcours marin, une rivière et un jacuzzi extérieurs, une piscine de natation, une piscine extérieure et solarium vue mer, un hammam et un sauna, une salle de cardio training.

sans oublier les cabines de soins solo ou duo et un espace beauté...

Spa marin Chatelaillon-plage

Cette semaine France bleu La Rochelle et le Spa Marin de Châtel fêtent les mamans... soyez au rdv !

plus d'infos : www.la-grande-terrasse.com ou au 05 46 56 17 17