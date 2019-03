France bleu La Rochelle partenaire du DEFI ATLANTIQUE Guadeloupe-Horta-La Rochelle

Première édition du Défi Atlantique Guadeloupe > Horta > La Rochelle. Départ de Pointe-à-Pitre le samedi 23 mars prochain.

France bleu la Rochelle au plus près de la course, Aurélie Police en Guadeloupe pour vous faire vivre le départ du Défi Atlantique, cette nouvelle transatlantique qui arrivera à La Rochelle dans à peine un mois.

On en profite à ses côtés pour goûter les saveurs antillaises, vous apporter un peu de soleil et pourquoi pas, vous donner envie de faire vos valises pour visiter les îles de Guadeloupe

Nous allons voir que parallèles entre les Antilles et chez nous sont nombreux… et que les guadeloupéens eux aussi sont beunèzes… et sûrement plus cagouillards que nous !

Rappelons que « la rade de Pointe-à-Pitre recevait au XVIIIè siècle les navires marchands. Sa position exceptionnelle et son excellent mouillage ont conditionné le développement de la ville. C'est le lieu d'arrivée, tous les 4 ans, de la célèbre course à voile transatlantique en solitaire “La Route du Rhum“. La Darse accueille quotidiennement le marché aux poissons. Dès l'aube, on assiste à l'arrivée des embarcations venues des îles alentour. Ici, la vente des thazards, dorades, vivaneaux, coulirous et autres langoustes se fait directement à quai. A proximité, c'est le marché aux fruits et légumes. Les camionnettes sont prestement déchargées et les marchandes proposent dans une belle ambiance une variété impressionnante de fruits, goyaves, fruits de la passion, ananas bouteille, mangues, bananes (ti-figue, figue-dessert, figue-rose)... et légumes, patates douces, madères, malangas, ignames, giraumons, avocats, fruits à pain, papayes, christophines etc. ainsi que les indispensables piments »

Défi atlantique

www.defi-atlantique.com