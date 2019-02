France bleu La Rochelle partenaire du Festival d'humour du Château d'Oléron

Du 1 au 3 mars gagnez vos places pour le festival d’humour du Château d'Oléron. Retrouvez nous en direct de la salle de l'arsenal vendredi 1 mars de 16h à 19h.

Vendredi 1er mars : VANESSA KAYO dans FEIGNASSE HYPERACTIVE (One woman show). Petit guide de survie des femmes d'aujourd'hui. Entre sa mère, son fils, son ex, ses élèves qui prennent Molière pour une dent ou son médecin généraliste qui se prend pour un gynéco, Vanessa est épanouie comme jamais. Bon, ok, en vrai elle rêve de se poser dans son canapé et de sniffer des chips au vinaigre devant sa série préférée.

Samedi 2 mars : GIL ALMA dans 100% naturel (One man show). L'air de rien, Gil Alma est en train de devenir un nouveau grand talent de l'humour. Gil vous reçoit au théâtre comme dans son salon. Il vous met à l'aise, se raconte avec beaucoup d'humour aidé par un sens de l'improvisation remarquable. Déjà 3 (vraies) demandes de mariage lors de son spectacle ! L'artiste est modeste, talentueux, charismatique, et très généreux. Il partage sa joie de vivre et son quotidien à travers un humour touchant. Le Saviez-vous ? Pendant 5 ans, il était Alain Stuck dit " Minou " pour les intimes, dans "Nos Chers Voisins", le programme court humoristique de TF1.

Dimanche 3 mars : Jean-Patrick DOUILLON dans LA CONNERIE EST UNE ENERGIE RENOUVELABLE (One man show). Auteur pour la Radio et la Télévision, Jean Patrick DOUILLON a participé à l’écriture du dernier spectacle de Paul Dewandre « Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus ! » Grâce à sa plume satirique haute en couleur et une belle auto dérision, vous allez vous amuser avec lui à analyser un univers drolatique oublié des sociologues et des philosophes.

l'affiche 2019

Le concours "jeunes talents" en 1ère partie des soirées

Tarif : 20€ par soirée.

Billetterie sur place ou sur réservation.

Réservations possible par téléphone au 05 46 28 78 70 ou sur http://www.16-19.fr rubrique "spectacles en tournée"