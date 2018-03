Chaque semaine France bleu la Rochelle met en avant les talents musicaux de nos 2 Charentes. Des artistes émergents qui viennent jouer en live dans nos studios. A retrouver du lundi au vendredi à 18h30 et sur France.bleu.fr.

Du 10 au 26 mars « likez » vos artistes préférés via la page Facebook de France bleu la Rochelle, parmi lesquels :

Marcus Levy : basé à Royan, un musicien qui a déjà un nom, dans un registre mêlant le blues, le rock et la soul. Lui et son "band" ont déjà écumé les scènes de notre grande région.

https://www\.francebleu\.fr/emissions/les\-talents\-de\-l\-ouest/la\-rochelle/marcus\-levy\-band

All yours : Un duo Rochelais, une voix et une guitare qui nous fait partager sa complicité naturelle et évoque en nous de bons souvenirs… comme ces chansons qu'on a tous entendu à la radio de Simon and Garfunkel, à Kate bush ou Sade… Un moment acoustique et intimiste à découvrir.

https://www\.francebleu\.fr/emissions/les\-talents\-de\-l\-ouest/la\-rochelle/all\-yours

Benjamin Piat : Un artiste confirmé qui commence à se faire un nom dans la chanson française. Toujours accompagné de sa marinière et sa guitare, benjamin a près de 400 concerts dans plus de 15 pays et a participé aux chantiers des Francos.

https://www\.francebleu\.fr/emissions/les\-talents\-de\-l\-ouest/la\-rochelle/benjamin\-piat

Ella Foy : Un trio qui joue aussi bien avec les atmosphères qu’avec les instruments passant du folk au jazz ou au blues le temps d’un changement d’accord… Le trio Rochelais sort son 1er album en avril avec le label Cristal records.

Cut the cake : Un groupe qui a accosté en Charente-Maritime et qui navigue entre la soul et le funk, du bon groove distillé par de supers musiciens dont certains font partie de l’académie musique du magasin Cultura de Puilboreau.

https://www\.francebleu\.fr/emissions/les\-talents\-de\-l\-ouest/la\-rochelle/les\-talents\-de\-l\-ouest\-cut\-cake

Le 26 mars, le Jury du tremplin dévoilera les 2 gagnants et vous pourrez les retrouvez à l’occasion du concert spécial 30ème anniversaire de France bleu la rochelle le mardi 24 avril à 20h30 sur la scène de l’AZILE.

Partenaires du tremplin des Talents de l'ouest - France bleu La Rochelle

www.lazile.org

l'Azile Café théâtre et concert la Rochelle

www.cultura.com/les-magasins/cultura-puilboreau

Cultura Puilboreau

