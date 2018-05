Événement incontournable, Musiques Métisses fait rayonner les artistes de la scène mondiale depuis plus de 40 ans. Le festival continue d’explorer la planète à la recherche de nouvelles pépites musicales et littéraires.

La curiosité est une force, un état d’esprit, un désir d’aventures et de découvertes hors de sentiers battus et rebattus. Il est fondamental d’être curieux du monde et de ses publics afin de privilégier le mélange des cultures, des styles musicaux et littéraires. La programmation de la 43ème édition du festival en fait la preuve. Encore et toujours à l’affût de nouveaux talents ou de talents confirmés, Musiques Métisses continue d’explorer la planète à la recherche de nouvelles pépites.L’édition 2018 affirme cet esprit, mais aussi et surtout une identité renouvelée, éclectique et pleinement dans l’air du temps.

Événement citoyen, solidaire et éco-responsable, le festival Musiques Métisses fait rayonner son territoire, et au-delà, le monde, et vous invite à cultiver votre curiosité !

parmi les artistes 2018 :

Goran Bregovic

Femi Kuti

Chinese man et Touré Kunda

Musiques Métisses

info et résa : www.musiques-metisses.com