France Bleu La Rochelle présente le Festival NOTES EN VERT du 8 au 11 juin

Retrouvez le Festival Notes en Vert du 8 au 11 juin prochain dans le parc des Coureilles de Périgny

"Notes en Vert" est organisé par MondOmélodie en partenariat avec la Fondation Léa Nature, le soutien de la Ville de Périgny et avec la participation de nombreuses associations locales et France Bleu La Rochelle.

Le Festival propose à un large public tout en s'inscrivant dans une authentique démarche éco-responsable.

Pour sa 6 ème édition "Notes en Vert" poursuit sa belle aventure. Venez découvrir les artistes programmés, l'ambiance détente du Marché Artisanal Nature & Bio et les animations ludiques du Village Nature organisé par la Fondation Léa Nature ou encore les Notes enfantines.

Vendredi : the Sunvizors, Hollie Cook, La Yegros et Julian Marley

Samedi : Delgres, Gabriel Saglio et les vieilles pies, Manu Lanvin et the Deuil Blues et Amadou et Mariam

plus d'infos sur le festival NOTES EN VERT www.mondomelodie.com, retrouvez les artistes et gagnez vos places en écoutant France Bleu La Rochelle