France Bleu La Rochelle présente le tremplin des talents de l’ouest

France bleu la Rochelle et la scène du café-théâtre de l’Azile présentent la soirée des talents de l’ouest mardi 9 avril à La Rochelle.

Un grand concert gratuit avec le meilleur des talents de nos 2 Charentes…

VALERY BOSTON

Avec Valery Boston, anti‐Wonderwoman qui s’assume. De la chanson ‐ ça oui! ‐ souvent drôle, enveloppée d’un patchwork d’influences riches et contrastées, ayant pour fil conducteur une voix aux accents jazzy, et un groove irrésistible. Du jazz à la musette, en passant par le funk et le reggae, sa musique est à l’image de qui elle est : colorée, riche, festive et positive. Ne nous fions pas aux apparences, cette grande liane métisse au sourire irrésistible ne fait pas dans le R’n’B poussif ou dans le groove sucré indigeste ! Son créneau, c’est celui de raconter sa vie à travers la fantaisie de ses textes doux‐dingues : tantôt joyeuse, tantôt mélancolique, survoltée ou tranquille.

et Marcus Levy et son groupe Soul, Funk, Blues et Rap au style unique et ce dès le premier jour, les membres de Marcus ont chanté, interprété, composé et joué comme s’ils avaient fait toute leur carrière musicale ensemble. Tout au long de leur parcours, ils ont conquis le cœur des amateurs de musique de tout horizon... Marcus Levy Fondateur a collaboré avec TF1 avec de la musique et a eu plusieurs chansons sur la radio Scandinave, il a également joué à ST Barth Family Festival, Burning man Nevada, New York et la Nouvelle-Orléans

MARCUS LEVY

Venez nombreux assister au concert gratuit du tremplin des talents France bleu la Rochelle mardi 9 avril à 20h30. Réservez votre place sans plus attendre auprès de la scène de l’Azile au 05 46 00 19 19. Plus d’infos sur France bleu.fr et www.lazile.org

Partenaires du tremplin des Talents de l'ouest - France bleu La Rochelle

www.lazile.org

L'AZILE

www.cultura.com/les-magasins/cultura-puilboreau

CULTURA - LA ROCHELLE

www.chatelaillon-plage-tourisme.fr/A-faire/Grands-evenements/Sorties-de-plage