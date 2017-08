France Bleu la Rochelle vous fait voyager avec le FESTIVAL DES NOUVELLES EXPLORATIONS

Du 4 au 7 octobre Le festival des Nouvelles Exploration est au Palais des Congrès de ROYAN Et dès à présent participez au concours photo avec un voyage au Maroc à gagner

►EXPLOREZ L’ÉTÉ AVEC LE FESTIVAL DES NOUVELLES EXPLORATIONS ►

Maroc © Radio France -  Laurent Boiveau / Terres d’Aventure

• C’est officiel : La seconde édition du Festival des Nouvelles Explorations se tiendra du 4 au 7 octobre 2017, au Palais des Congrès de Royan.

• Toujours plus d’expos, de conférences, d’experts, d’ateliers, de soirées et de démonstrations… Le Festival, gratuit et tous publics, prépare cette année un programme principalement axé sur la conquête spatiale, les océans et la ville connectée.

• Un événement culturel unique auquel tous les futurs visiteurs, de la région ou d’ailleurs, sont associés dès à présent, via un jeu-concours photo.

info jeu concours : http://nouvellesexplorations.com/

infos sur le voyage : http://bit.ly/ExplorerTerdav

