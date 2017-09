France Bleu La Rochelle vous invite à découvrir le café théâtre l'Azile de La Rochelle

Le Café Théâtre l'Azile de La Rochelle vous invite à découvrir sa programmation de la rentrée et gagnez vos places au 05 46 50 67 68

Nous vous invitons à prendre place autour des tables de l’Azile pour découvrir les premiers spectacles d’une programmation annuelle riche en émotions ! Il vous est également possible de dîner avant les représentations, uniquement sur réservation.

l’Azile invite Bo Weavil Band le jeudi 28 septembre pour inaugurer la saison 2017/2018. Un nouveau point de chute pour ces musiciens de talent qui, pour la plupart, se sont déjà produits sur notre scène. Bo Weavil, anciennement première partie de Ben Harper à l’Olympia de Paris, et sa bande aux origines musicales hétérogènes nous présenteront un son où le psychedelic-rock, le funk et l’afrobeat se croisent et s’entrecroisent pour donner naissance à ce qu’ils appellent le « Pulp’ Rock ». Attention, ça va groover !

Vendredi 29 & Samedi 30 Septembre à 21h - One Man Show - Thierry Samitier est de retour avec son nouveau spectacle : Thierry À Tout Prix ! Le comédien revient à ses premières amours, le one man à sketches axé sur des problématiques contemporaines. Avec audace et humour, il dénonce les applications improbables d’internet, la « cougarisation » des élites, la « snapshatisation » des collégiens ou encore la force des amis Facebook lors des déménagements...Entre deux épisodes de Nos Chers Voisins, fameuse série du petit écran, Thierry nous rejoindra à La Rochelle pour nous faire goûter l’humour acide et hilarant qu’on lui connaît. On rit de lui, de nous, de tout, de l’absurdité qui nous emporte malgré nous.

Jeudi 12 octobre à 21h Blues Éclectique - Richard Ray Farrell, originaire des USA, parcourt depuis plus de 35 ans la route du blues. Il a commencé sa carrière en tant que musicien de rue dans le métro parisien, littéralement comme un « Po’ boy long way home » (un homme pauvre loin de chez lui). Entre « Back’packing » et « Blues’packing », Richard Ray Farrell a exploré le continent européen, guitare, voix et harmonica en main, de stations de métro en stations de métro, de salles de concert en salles de concert. Fort de son expérience et de ses multiples collaborations ; comme avec Jimmy Carl Black, batteur légendaire de Frank Zappa’s Mothers of Invention ; Richard Ray Farrell nous fera profiter de son Blues éclectique, parfois sérieux, parfois humoristique, parfois triste... Un blues qui raconte une vie de bohème et de doux rêves de voyages...

Un Emploi Nommé Désir- Vendredi 13 & Samedi 14 octobre à 21h une comédie participative - Après Tout Pour Être Heureux, présenté en mars 2017, Christian Poissonneau et Isabelle Courger montent de nouveau sur la scène de l’Azile avec un autre projet, « Un Emploi Nommé Désir ». Créée sur mesure à partir de témoignages de terrain, la pièce met en scène de manière humoristique les réalités auxquelles sont confrontés les chercheurs-euses d’emploi : préjugés, pertes de repères, isolement social, etc. Christian, auteur et comédien, nous plonge avec énergie, finesse et humour dans le parcours de Marie, joué par son acolyte Isabelle, une femme licenciée après 15 années d’exercice dans la même entreprise. Entre réalisme et dérision, les comédiens vous invitent à entrer dans le jeu pour partager un moment cocasse mais aussi ouvrir la discussion sur un thème central de notre société contemporaine.

Laura Elko - Enfin Vieille- Vendredi 27 & Samedi 28 octobre - 21h- One woman show - Réveillée au beau milieu de la nuit par sa conscience, jouée par une marionnette de ventriloque, Laura Elko sort de sa léthargie pour remonter le cours de sa vie. Entre délires et flashback, la comédienne nous invite à rencontrer la galerie de personnages qui ont marqué son histoire (sa grand-mère hongroise, son amie italienne féministe, sa conseillère d’orientation...). Seule en scène, on aurait du mal à le croire ! Laura est une polymorphe capable de jongler avec trois voix, de faire parler une marionnette avec un naturel fascinant mais également de chanter de l’opéra ! « Enfin vieille » est un spectacle dynamique et rebondissant. Entre rire et émotion, la charmante Laura Elko nous fait profiter de ses nombreux talents et renvoie au public la belle énergie qui égayera nos soirées d’automne.

