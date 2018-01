Le Café Théâtre l'Azile de La Rochelle vous invite à découvrir sa programmation de ce début d'année 2018 et gagnez vos places au 05 46 50 67 68

Le Café Théâtre l'Azile de La Rochelle vous invite à découvrir sa programmation réunissant des comédiens et humoristes talentueux ainsi que des artistes exceptionnels de la scène blues internationale.

Chris Ruest - Jeudi 11 janvier à 21h - Blues - Tout Public

Originaire du Connecticut, Chris Ruest s’installe à Austin, dans le Texas, en 1999 où il côtoie la crème des musiciens tel que Johnny Moeller, Shawn Pittman ou Nick Curran. Fort de 20 ans d’expérience sur la scène blues, ce guitariste chanteur s’est forgé une solide réputation notamment en se présentant à l’ouverture du Bobby « Blue » Band ou en première partie de Johnny Winter ! Passionné de blues traditionnel (Jump, Chicago, Gulf Coast), il aime l’associer aux sonorités des racines du rock pour donner vie à un son authentique teinté de touches modernistes saisissantes. Son jeu de guitare, parfois soigné, fréquemment sauvage, et toujours intense nous emportera dans un blues vivifiant et électrisant !

Christophe Guybet “ Gentleman show ” - Vendredi 12 et samedi 13 janvier à 21h - One man show - à partir de 14 ans

Christophe Guybet est une denrée rare : il allie l’efficacité comique à une élégance de gentleman. Cependant, être gentleman au XXIème siècle n’est pas tout à fait une promenade de santé... Chaque coin de rue peut cacher une aventure... L’humoriste se positionne en tant qu’explorateur de nos tracas quotidiens dans ce one man show explosif. Il observe le monde à travers le regard étonné de l’homo sapiens civilisé cherchant sa place dans la marmite du quotidien. Avec lui, le banal devient extravagant et l’autodérision, un sport extrême.

Bienvenue dans l’univers Guybet ! Ce spectacle à sketches qui mélange d’anciennes et de nouvelles saynètes nous emporte dans la schizophrénie burlesque de Christophe, toujours aussi hilarant. Le garçon a l’art de croquer les situations les plus cocasses avec humour et générosité !

Irrésistible - Vendredi 26 et samedi 27 janvier à 21h -Comédie - à partir de 14 ans

Lui est avocat, elle est éditrice. Un soir d’été, alors qu’elle rentre d’une séance de travail avec un écrivain dont elle admire l’œuvre depuis toujours, son conjoint cherche obstinément à savoir si cet homme a éveillé en elle un désir irrésistible. Pour l’éprouver, il ne tarde pas à la pousser dans les bras de ce dangereux séducteur... « Irrésistible », c’est avant tout une pièce moderne remarquable et remarquée sur le couple, écrite par Fabrice Roger-Lacan, auteur entre autres de « Cravate club ». C’est également un texte rythmé par des jeux de mots et de répétitions rendant les situations à la fois absurdes et touchantes. Mais c’est aussi deux comédiens qui interprètent avec brio des personnages pleins de subtilité. Bref, un spectacle cruel et irrésistiblement drôle !

