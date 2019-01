France Bleu La Rochelle vous invite à découvrir le café théâtre l'Azile de La Rochelle

Le Café Théâtre l'Azile de La Rochelle vous invite à découvrir sa programmation pour ce début d'année et gagnez vos places en écoutant France Bleu La Rochelle.

Electric Blues Duo Jeudi 17 Janvier à 21h Blues / Mississippi Blues / Chicago Blues

Electric Blues Duo est né de la collaboration entre Xavier Pillac et Antoine Escalier, tous deux musiciens familiers de l’AZILE. Ils nous proposent une formule intimiste et efficace qui puise ses inspirations dans le blues des années 1960 à 1970. Très inspiré des artistes de rue américains et de son expérience à la Nouvelle-Orleans, le duo rend hommage à ces saltimbanques, souvent en « one man band » ou en formule réduite. Une véritable promenade musicale le long des avenues américaines où l’on rencontrera Yank Rachell, Tommy Johnson, Taj Mahal ou encore Chuck Berry. Toujours aussi brillants, Xavier et Antoine nous gratifient d’un ouvrage de grande classe auquel on ne résistera pas bien longtemps !

Jo Brami « La vie à l’envers » Vendredi 18 et Samedi 19 janvier à 21h

One Man Show Depuis trop longtemps la vie se déroule toujours dans le même sens, et on peut affirmer que ça marche de moins en moins bien (surtout vers la fin). Et si justement on commençait par la fin ? La vie ne serait-elle pas de mieux en mieux ? C’est ce que Jo Brami vous propose, en mêlant sketch, personnage et stand up, il pose cette question qui nous fait réfléchir sur le réel « sens » de la vie... Si ce spectacle ne changera pas votre vie, il réussira au moins à en changer le sens. Jo Brami nous propose un spectacle riche, original, intelligent, drôle et même émouvant. S’il interagit toujours avec malice et bienveillance avec le public, ces interactions peuvent parfois prendre une tournure assez inattendue… Ce qui permet de révéler un autre de ses talents : celui d’improvisateur !

Made In America Vendredi 25 et Samedi 26 janvier à 21h

Comédie Satirique Quatre pièces courtes, quatre coups de poing, quatre aperçus de l'Amérique d'aujourd'hui et de demain. Avec son écriture incisive et grinçante, teintée d'humour noir et d'une pointe de trash, Neil LaBute imagine des situations inspirées des dysfonctionnements de nos sociétés actuelles en les poussant à l’extrême. Un « Black Mirror » théâtral ou le rire voisine l'effroi, une peinture au vitriol des Etats-Unis de Trump, au son de l'hymne américain et des « protests songs » qui rappellent la nécessité de combattre, de penser, de créer et de s'aimer.

Infos et réservations par téléphone au 05 46 00 19 19 ou par mail sur reservation.azile@gmail.com. www.lazile.org