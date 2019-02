France Bleu La Rochelle vous invite à découvrir le café théâtre l'Azile de La Rochelle

Vos places à gagner en écoutant France Bleu la Rochelle

Jovany - Vendredi 1 et Samedi 2 Mars à 21h One Man Show Hors-Piste

Jovany est un comédien inclassable. Il est survolté, comique, chanteur, moqueur, musicien, danseur, performer... Bref, polyvalent et fascinant. On le surnomme déjà le « Jim Carrey Français » ! Dans son spectacle, le rythme des gags et son regard déjanté sur le monde nous emmènent dans un univers fantasque où il nous raconte son histoire, sans vraiment s'en souvenir. Improvisateur né, il nous parle de tout et surtout, de rien. Ce comédien au charisme captivant et à la plastique déconcertante, renouvelle les situations les plus hilarantes dans ce « One man Performer show » complètement dingue. Êtes-vous prêt à découvrir cet OVNI de l’Humour ?

Nico Duportal & The Sparks - Jeudi 7 Mars à 21h Rhythm’n’blues

Après dix ans passés sur les routes d’Europe et d’Amérique, c’est aujourd’hui avec son nouveau combo « The Sparks » qu’il vient jeter un sort vaudou sur les respectables installations sonores des audiophiles que vous êtes. Un répertoire, original à 100%, où se croisent toutes les influences des musiques qui fleurent bon le terroir : Rhythm’n’blues louisianais, Early soul, Rockin’gospel, Jungle, Country…). Quelques réminiscences qui nous font penser ici et là à Robert Ward & The Ohio Untouchables, Pops Staples ou encore Johnny Guitar Watson. Une parfaite et étincelante démonstration sensible des mérites conjugués de Nico Duportal & The Sparks qui ne sont décidément pas qu’une incroyable machine à faire frémir les foules !

Tandem en Cavale (En partenariat avec le festival des elles à la rochelle) Vendredi 15 et Samedi 16 Mars à 21h Comédie

Qui n’a jamais rêvé de s'offrir une parenthèse dans sa vie ? Tandem en cavale, c’est l’histoire de Coco et Maelys, duo féminin frais et pétillant. Maelys, indépendante, rebelle et fragile, ne croit plus en l’amour. Coco, en couple depuis quinze ans, est pleine d'esprit et toujours rayonnante malgré son travail et sa charge familiale. Ces deux amies, très différentes et complémentaires, quittent leur quotidien et décident de partir faire le tour de la Corse en tandem. Le spectateur plonge alors dans une échappée belle aux senteurs d’immortelle qui l’emmènera au bout du voyage vers des horizons de liberté et de vérité auxquels nous aspirons tous. Abandonnez-vous et venez vivre un road trip en tandem original, drôle, poétique et chorégraphié

Nathan James - Jeudi 28 Mars à 21h Blues

Nathan James est un californien reconnu pour ses interprétations magistrales du country blues primitif, du lowdown blues de Memphis et du blues électrique de Chicago. Passionné depuis l’adolescence, il a creusé l’histoire musicale du blues jusqu’à ses racines : Delta, ragtime, soul, électrique, country… En cherchant les roots, il est tombé sur les jug bands, ces groupes qui jouaient avec des instruments bricolés à la maison. C'est ainsi qu'il crée la washguitar, curieux mélange de guitare électrique et d'un washboard qui lui permet de jouer des deux instruments simultanément. Le parfait homme-orchestre ! Ses doigts s'agitent et dansent entre cordes et cannelures. Pour lier le tout, il chante et joue de l'harmonica à merveille. Depuis 2011 il fait rebondir le blues de façon diablement ingénieuse et écrème tous les festivals à travers le monde accompagné des « Rhythm Scratchers » : Marty Dodson à la batterie, Troy Sandow à la basse et harmonica.

Trinidad « Gardez le sourire »(En partenariat avec le festival des elles à la rochelle)Ven 29 et Sam 30 Mars à 21h One Woman Show

Auteure de la fameuse pièce « Et pendant ce temps Simone Veille », Trinidad est résolument une féministe drôle et intelligente. L’artiste nous emporte avec fougue dans son univers chargé de satire. Elle explore l’âme humaine comme personne, s’interroge sur la condition de la femme avec finesse et acuité. Autofiction décapante, parodie musicale, imitations, Trinidad n’hésite pas à gratter le politiquement correct pour notre plus grand plaisir ! Un Best Of tonitruant qui joue avec les spectateurs dans la salle, toujours dans la bonne humeur ! On sourit et on rit de l’audace de Trinidad, une femme pleine d’énergie et qui n’hésite pas à la partager avec le public.

Infos et réservations par téléphone au 05 46 00 19 19 ou par mail sur reservation.azile@gmail.com. www.lazile.org