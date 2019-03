France Bleu La Rochelle vous invite à découvrir le café théâtre l'Azile de La Rochelle

Le Café Théâtre l'Azile de La Rochelle vous invite à découvrir sa programmation pour avril gagnez vos places en écoutant France Bleu La Rochelle.

Steve Guyger Jeudi 4 avril à 21h Chicago Blues

Steve Guyger vient de Philadelphie, mais envoie un blues solidement ancré dans la tradition de Chicago. Pendant 30 ans, le musicien a distillé et perfectionné son harmonica sur la scène internationale. Instrumentiste de talent, il sait tour à tour être vif, hargneux, accrocheur ou bien tendre et suave avec sa voix profonde qui charme et capte son auditoire. Steve Guyger a fourbi ses armes aux côtés de Jimmy Rogers de 1980 à 1994 et s'affirme comme un chanteur harmoniciste de premier plan. Formé à l'école de Paul Butterfield et Paul Oscher, Steve déploie un jeu expressif et efficace, subtil mélange d'invention et de tradition. Il n’y a aucun doute, son cœur se trouve dans ce blues de l’immédiat après-guerre !

La fabuleuse histoire de monsieur Batichon Vendredi 5 et Samedi 6 avril à 21h Comédie historique

Edouard Batichon, jeune agrégé et auteur de deux thèses sur l'Histoire médiévale, se retrouve professeur remplaçant dans un collège en zone sensible... Au programme le Moyen Âge : les croisades, la religion, la vie quotidienne... des sujets soporifiques pour des ados ! Va-t-il réussir à intéresser cette nouvelle génération ? Le pari est risqué, heureusement il connaît le Moyen Âge sur le bout des doigts ! À grand renfort d'anecdotes étonnantes et véridiques, de musique, de poésie, de peinture, et surtout d'humour, Mr Batichon va véritablement envoûter son auditoire ! Dans ce spectacle, le comédien passe avec aisance de personnage en personnage et nous offre une performance incroyable. Il nous raconte le Moyen Âge avec humour et passion. Un professeur d'Histoire comme Mr Batichon, on en a tous rêvé !

SAMUEL « Moi ? J’ai pas de problème ! » Vendredi 12 et Samedi 13 avril à 21h Comédie Sociale

« Moi, je m’appelle Samuel. Je ne suis pas encore né. J’attends un tout petit peu avant de pointer le bout de mon nez parce que je sais que ça ne va pas être facile […]. Je suis trisomique […]. J’allais oublier de vous dire : J’ai plein de projets moi, plein d’envies ! Moi ? J’ai pas de problème ! » Sandrine Gelin dresse une image inattendue du handicap. Fi du misérabilisme, de la pitié, de la compassion compassée. On rit de bon cœur, sans gêne ni culpabilité. Sans jamais chercher à donner des leçons ou des réponses, Sandrine Gelin, seule en scène, pose toutes les questions. À travers une succession de personnages et de témoignages, elle donne la parole à tous ceux que cette aventure laisse dans le désarroi, sans « mode d’emploi ». Un véritable hymne à la tolérance qui nous fait passer du rire aux larmes

Shaun Booker & John Richardson Jeudi 18 avril à 21h Blues

John Del Toro Richardson a grandi dans la région de Houston Texas, ce qui a laissé une trace indélébile dans chaque note qu’il joue ou qu’il chante. Ses origines latines sont bien présentes et en lien direct avec l’activité de ses grands-parents, oncles et tantes qui faisaient partie de troupes de Mariachis qui se produisaient souvent dans les fêtes de familles. Rajoutez à cela l’influence omniprésente des disques de country, Blues et Rhythm’n’blues qui passaient à la maison et vous obtiendrez cette identité musicale unique qui le caractérise. Il nous gratifie pour ce concert d’une invitée exceptionnelle : Shaun Booker. Totalement connectée avec son public, elle fait preuve d’une présence hors norme. Ses shows sont souvent comparés aux prestations endiablées de Tina Turner ! Personnages humbles, John Richardson et Shaun Booker nous offrent un concert de haute volée, inutile de vous dire qu’il va faire chaud sur scène !

Infos et réservations par téléphone au 05 46 00 19 19 ou par mail sur reservation.azile@gmail.com. www.lazile.org