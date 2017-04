France Bleu La Rochelle vous invite à découvrir le café théâtre l'Azile de La Rochelle

Le Café Théâtre l'Azile de La Rochelle vous invite à découvrir sa programmation du mois d'avril.

Du Théâtre pour nous faire rire, du blues pour nous faire danser, tel est notre leitmotiv ! À l'Azile, chacun peut apporter son grain de folie et le partager avec son voisin.

MG & The Two A’S Jeudi 13 Avril à 21h Blues, rythm’n’blues - Tout public

Amis de toujours, MG & The Two A’S sont la concrétisation d’un amour infini de la musique que ces 5 musiciens partagent depuis des années. Leur répertoire n’a pas de limites et s’enrichit magnifiquement de l’expérience personnelle de chacun de ses membres . Tous ont collaboré avec des artistes de renommée internationale : Dee Dee Bridgewater, Sandra Hall, Liz McComb... Passant ainsi du blues au gospel, du rythm’n’blues au jazz sans oublier le rock’n’roll ! Un moment inoubliable et immanquable sur scène dans un show sincère et détonnant pour notre plus grand plaisir !

Mon intégrité est totale vendredi 14 et samedi 15 avril à 21h Comédie - À partir de 14 ans - De et par : Jérôme Berthelot. Mis en scène par : Agnès Brion

Un homme politique est mis en examen par une juge. En essayant de se défendre, il va peu à peu nous conter sa vie, son parcours, son travail, ses états d’âmes pour essayer de séduire, convaincre la juge de sa lucidité et de sa probité...

De La Fontaine à Booba vendredi 21 et samedi 22 Avril à 21h Comédie - À partir de 10 ans

Est-ce que La Fontaine a du flow ? Le rap est-il une forme de poésie ? Que se passe-t-il lorsque deux amoureux du théâtre décident tour à tour de réciter un florilège de fables mais n’arrivent pas à se mettre d’accord sur la diction ? Le premier est classique et respecte avec exactitude le texte, le second s’amuse en le détournant et en le modernisant... Une comédie surprenante et rythmée qui mélange les genres avec humour ! Nous aurons le plaisir de retrouver Guillaume Loublier qui nous a marqué l’année dernière dans le spectacle Les Amoureux de Marivaux. Il sera accompagné par son compère et auteur de la pièce, Valentin Martinie.

La clef de Gaia vendredi 28 et samedi 29 avril à 21h Conte humoristique - À partir de 10 ans

« On raconte qu’à Jérusalem, il fût un temps où les clés des uns ouvraient les portes des autres. Le musulman veillait sur l’Eglise, le chrétien était le gardien de la synagogue et le juif protégeait la mosquée. » Transporté sous une tente berbère, ce conte poétique et musical raconte l’histoire de Gaïa, belle et rayonnante et de sa grand-mère Mouima, personnage haut en couleur. L’une, Gaïa, a été bercée entre deux cultures, deux époques et deux générations de l’enfance à l’adolescence. L’autre, Mouima, nous parle d’amour, nous fait découvrir les saveurs de la vie. Elle nous fait rire et pleurer les hommes avec tendresse et délicatesse.

La clef de Gaïa est une ode à la tolérance, au respect et à la bienveillance. A découvrir sans modération...

