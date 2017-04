France Bleu La Rochelle vous invite à la soirée des Talents de l'ouest à Soyaux

France Bleu la Rochelle et l'espace Matisse présente la soirée "talents de l'ouest" samedi 13 mai à 21h à Soyaux

Dès 21h, assistez GRATUITEMENT, venez applaudir le meilleur des Talents de nos 2 Charentes à l'occasion d'un grand concert…

Avec Le son frenchy jazzy des Airs de rien : Auteur-compositeur de Des airs de rien, Alice, pianiste et chanteuse, s’entoure de trois autres musiciens, Paul à la batterie, Guillaume à la basse et Mathieu aux flûtes et violon. Ils vous proposent ensemble un univers musical ou la chanson française se mêle aux courants de musiques actuelles et du jazz dans une fusion enivrante et sensible. Rythmes endiablés et mélodies suaves, lyrisme et improvisation jazzy sont autant d’ingrédients que ces quatre musiciens distillent autour de textes poétiques et inspirés.

les mélodies planantes de Maobi pour l’improbable mélange entre deux arts, la musique et le dessin, deux univers qui se confondent à la perfection tant ils sont perchés et maîtrisés. Dans cette formation, tout est original, des mélodies planantes en passant par l’apport d’une harpe électrique, tout y est. Quant aux dessins, ils illustrent à la perfection la musique du groupe. C’est Séléna Picque, diplômée de l’EMCA, qui dessine en live durant le concert. La patte de l’artiste emmène le spectateur dans un espace où tout se fige le temps d’un concert.

Et l’univers fantaisiste de Djaami

Venez nombreux assister au grand concert gratuit des talents France bleu la rochelle samedi 13 mai à 21h espace Matisse à Soyaux… plus d’infos auprès de l’espace matisse ou sur france bleu la rochelle

Emission spéciale également le vendredi 13 mai de 16h30 à 19h en direct de l'espace Matisse de Soyaux animée par Daniel Giméno qui recevra pour l'occasion de nombreux invités...

plus d'infos : http://soyaux.fr/agenda\-culturel\-et\-artistique/