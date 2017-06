FRANCE BLEU LA ROCHELLE VOUS OUVRE LES PORTES DU FESTIVAL DU FILM DE LA ROCHELLE

ÉCOUTEZ, JOUEZ ET GAGNEZ VOS PLACES DE CINÉMA POUR LE FESTIVAL DU FILM DE LA ROCHELLE !

►Dès le 25 juin et durant tout le Festival, l’équipe de France bleu La Rochelle vous fait découvrir le riche programme de ce 45ème Festival du Film de La Rochelle !

Des rétrospectives, des Découvertes, des Hommages et toujours la projection de films « d’ici et ailleurs », « d’hier à aujourd’hui »

Toute l’actualité, les conseils et coups de cœur avec David Eric et Daniel, sans oublier Marylou qui vous fera découvrir les coulisses ;

►Ne manquez pas le 5 juillet entre 17h et 19h : en studio, des personnalités, des invités, tout ceux qui font et animent ce festival et qui nous font aimer le Cinéma !

Retrouvez le programme sur www.festival-larochelle.org/festival-2017/films

►Et que vive le cinéma !