Le Festival du Cinéma de Brive voit sa fréquentation augmenter depuis sa création en 2004. Cette année encore, ce festival dédié au moyen métrage nous offre une diversité de sujets, des rencontres enrichissantes et un tremplin pour les jeunes réalisateurs.

Le 15ème Festival du Cinéma de Brive se déroule du 03 au 08 avril avec en son cœur une nouveauté : l'ouverture à l'internationale. C'est un festival unique en son genre consacré au moyen métrage, un format "hors normes" qui pousse les réalisateurs à l'originalité et la surprise. Ces films qui durent entre trente et soixante minutes sont libres et hors des contraintes économiques des longs métrages. Brive est une belle vitrine pour les réalisateurs en herbe qui débutent et pour les réalisateurs confirmés qui expérimentent. En ayant révélé plus de 250 cinéastes en 2017, Le Festival du Cinéma de Brive reconnu par le Centre National de la Cinématographie et de l'Image Animée (CNC) se positionne aujourd’hui comme un événement incontournable pour faire de belles découvertes et rencontrer les professionnels du cinéma.

Projections, actions scolaires et ateliers

La Société des réalisateurs de films du Festival du cinéma de Brive a fait une sélection de 22 films produits l'an dernier pour 80 projections prévues. Cette sélection entre en compétition durant ces 4 jours de festival.

Qui dit compétition, dit prix et qui dit prix dit jury ! Cette année, après Jean-Pierre Darroussin et Bruno Podalydès, c'est la comédienne Romane Bohringer qui préside le festival.

La compétition est ouverte au cinéma de fiction, documentaire, expérimental ou d’animation et 6 prix seront décernés :

Le Grand Prix, doté par la Ville de Brive

Le Prix du Jury

Le Prix du Public issu du vote du public en salles.

Le Prix du Jury Jeunes de la Corrèze décerné par un jury composé de 7 corréziens âgés de 14 à 18 ans

Le Prix de la Distribution

Le Prix Ciné+

Durant le Festival, des projections destinées aux scolaires se dérouleront tous les matins accompagnées par des intervenants spécialisés.

Des rencontres thématiques sont organisées dans le cadre du festival par des organismes professionnels nationaux et régionaux dont les tables rondes sur l’actualité de la profession et sur la musique au cinéma, ainsi que de nombreuses rencontres avec les réalisateurs : présentations de films, débats autour des projections de la compétition, dialogue entre cinéastes.

Festival du Cinema de Brive 2018 - Rencontres européennes du moyen métrage • @FCBrive • Info #musiquedefilm • Du 3 au 8 avril 2018: Outre la traditionnelle compétition de moyen-métrages, les rencontres avec les cinéastes (et un dialogue entre Olivier… https://t.co/kHMpY1vbvupic.twitter.com/7AaDMdqfUx — Cinezik (@Cinezik) March 27, 2018

Le Festival du Cinéma a un programme riche et varié. Tous les amateurs du 7ème art s'y retrouveront !

Les projections auront lieu au Ciné Rex de Brive ainsi que l'achat des pass. Romain Grosjean directeur du Rex viendra faire un focus tous les soirs sur France Bleu Limousin dans "ça vaut le détour " à 17h15 du 2 au 6 avril pour présenter les films en compétition.

Le Festival du Cinéma de Brive c'est aussi un ciné concert, une exploration de la culture américaine, carte blanche à la Cinémathèque Française, des séances spéciales consacrées à l'histoire du Cinéma, des focus sur François Ozon et Stephen Frears... Toute la programmation et les horaires sont ici.