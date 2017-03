France Bleu Limousin en direct de l'Opéra Théâtre de Limoges pour le concert Éléments.

France Bleu Limousin retransmet en direct de l'Opéra Théâtre de Limoges le concert "Éléments". Nous vous encouragerons à fermer les yeux, à vous laisser bercer par un océan de sons toujours plus narratifs et impressionnistes.

L'Opéra Théâtre de Limoges propose un concert évènement Mercredi 07 Mars : "Éléments" joué par l'Orchestre de l'Opéra de Limoges sous la direction de Robert Tuohy. Pour vous faire vivre cet évènement, nous serons en direct dès 19h15 pour découvrir les coulisses de ce concert ! A 20h00, place à la musique et à ce concert en trois parties .

Concert Éléments à écouter sur France Bleu Limousin Mercredi 07 Mars / Direction : Robert Tuohy- piano : Roger Muraro

Claude Debussy, la Mer.

Claude Debussy en 1908 - CC-Felix Nadar

Les trois mouvements de cette « esquisse symphonique » de 1903 résument bien l’esthétique de Debussy. Non, il n’était pas impressionniste : ce contemporain de Claude Monet n’accueillait pas l’étiquette avec plaisir. La réappropriation par Debussy des éléments maritimes déchaînés semble pourtant faire écho au trait personnel des impressionnistes. Il y a tout dans cette esquisse : de la description du jour qui se lève sur une mer indifférente à la colère écumante, Claude Debussy y rajoute sa fascination pour les haïkus. « De l’aube à midi sur la mer », « Le jeu des vagues » et « le dialogue du vent et de la mer », trois poèmes en soi qui contiennent de la musique avant même que les contrebasses et les harpes ne nous plantent le décor.

Maurice Ravel, concerto en sol

Maurice Ravel en 1925 - CC- source Bibliothèque Nationale de France

Olivier Messiaen, dont Roger Muraro était élève, regrettait que « la figure si poétique et si racée de Ravel ait été gâchée dans ses dernières années par cet apport du jazz. » Et pourtant, Roger Muraro semble très à l’aise dans ce blues qui a été décanté par le voyage qui l’a mené des clubs de Harlem à Montfort-l’Amaury en passant par la sophistication savamment déjantée de Gershwin. Tendons l’oreille, écoutons comment Roger Muraro nourrit la longue mélodie suspendue du deuxième mouvement, encadré de part et d’autre du bruissement martial d’un magasin de jouet qui prend vie.

Igor Stravinsky, l'oiseau de feu

Igor Stravinsky - CC - Robert Regassi.

Le concert se clôt comme il a commencé : sans autres outils que la partition, la musique est là pour compléter ce que l’œil ne peut pas voir. Le Prince Ivan pénètre sur la pointe des pieds le jardin mystérieux et endormi du Roi Kachtcheï. Il rencontre un oiseau de feu enthousiaste qui l’aidera à délivrer les princesses de leur captivité. Fasciné, il les voit danser leur ronde (« khorovod ») et tombe amoureux de l’une d’entre elle. L’oiseau protège le Prince en faisant danser les sujets du Roi Kachtcheï jusqu’à épuisement. Le tout se termine dans une célébration qui n’est pas sans rappeler la levée du sortilège qui termine le récit de la Belle et la Bête.(Sources Opéra Théâtre de Limoges)

Roger Muraro au piano

Né le à Lyon, ce pianiste français de musique classique est considéré aujourd'hui comme l'un des plus grands interprètes de l'œuvre d'Olivier Messiaen et de Maurice Ravel.

Direction assurée par Robert Tuohy

Directeur musical et chef d'orchestre de l'Opéra-Théâtre de Limoges et de l'Orchestre de Limoges et du Limousin depuis 2013. Ravi d'intégrer l'équipe de Limoges !

Robert Tuohy dirigeait auparavant l'Opéra et l'Orchestre National de Montpellier. Extrait pour le plaisir !

Vivez la grande musique Mercredi 7 Mars en direct sur France Bleu Limousin à 19h15