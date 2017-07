France Bleu Limousin partenaire du Championnat de France de Ski Nautique à St Pardoux

Le Ski Nautique Club Limousin accueillera 80 skieurs à Saint-Pardoux, en Haute-Vienne pour les championnats de France open du 12 au 16 juillet 2017.

A deux mois des championnats de monde de ski nautique qui se dérouleront en septembre à Choisy-le-Roi dans le Val de Marne, il y a un point de passage obligé pour tous les skieurs désireux de décrocher une sélection : c'est Le site de Fréaudour à St Pardoux en Haute-vienne !

ski nautique à St Pardoux - ©Ski nautique Club Limousin FB

Un évènement gratuit et ouvert à tous organisé par la Fédération Française de ski nautique et de Wakeboard et le club de ski nautique de Saint-Pardoux pour profiter de démonstrations, d'animations et d'écrans géants et partager ce moment de fête avec les champions.

Lors de cette compétions, 4 catégories et 4 disciplines seront représentées :

Le saut : discipline spectaculaire, le saut fait appel au sang froid et au sens de l’équilibre à la fois sur l’eau et dans l’air.

Le slalom : le skieur doit contourner 6 bouées réparties de part et d’autre du chenal de passage du bateau. Après chaque passage réussi, la vitesse du bateau augmente.

Les figures : le skieur réalise au cours de deux parcours de 20 secondes chacun, un maximum de figures cotées selon leur difficulté.

Le combiné : le résultat est obtenu par addition des points correspondants aux performances dans chacune des trois disciplines.

Un évènement présidé par un champion

Le skieur nautique français, Patrice MARTIN, Président de la Fédération Française de Ski Nautique et de Wakeboard sera présent pour ces championnats de France. Il fut champion d'Europe à 13 ans et champion du monde à 14 ans. Il possède l'un des plus beaux palmarès du sport français, avec 12 titres de champion du monde, 34 titres de champion d'Europe et 26 records du monde.

Patrice Martin, le petit prince du ski nautique français, s'envole en baie de Royan… Cliché d'archives de Serge Roy - ©Destination Royan Atlantique FB

Un manifestation sportive avec la Compagnie Colim et le soutien du Département.