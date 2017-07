France Bleu Limousin se Balade en Corrèze jusqu'au 31 août

Depuis 9 ans, les Balades en Corrèze accueillent de plus en plus d'adeptes ! Cette année, 19 communes participent à cette belle initiative pour voir et revoir notre beau Limousin.

Le Conseil Départemental de la Corrèze propose jusqu'au 31 Août, au rythme de nos pas et de nos rencontres, de visiter des territoires riches en contrastes.

Des balades entre 7 et 12 kilomètres nous font la promesse de découvrir le patrimoine limousin et, en traversant, cette année 19 communes, la promesse de découvrir des lieux insolites.

Le concept des Balades

Les marcheurs profitent de balades accompagnées et commentées et les communes créent autour de cette évènement des animations pour faire connaître leur territoire de façon originale. Tous les acteurs locaux sont mobilisés pour que les participants découvrent des lieux cachés, méconnus et insolites !

Quelques uns des paysages offerts par les Balades en Corrèze - ©Balades en Corrèze FB

19 communes participantes

Courteix, Favars, Gimel les Cascades, Saint Geniez-Ô-Merle, Grandsaigne, Orliac-de-bar, Chirac-Bellevue, Saint Pantaléon-de-l'Arche, Maussac, Saint Sornin-Lavolps, Albussac, Albussac, Ayen, Treignac, Mansac, Soudaine la Vinadière, Ussac, Lafage-sur-Sombre,Vignoles et Bugeat.

Laissez-vous emporter par la magie des lieux, des odeurs, des couleurs, des légendes... qui vous permettront d'avoir pour quelques heures le sentiment d'être hors du temps

Voici une carte de la Corrèze avec les points de rendez-vous dans les 19 communes et les jours des balades proposées.

Avec le soutien du Comité Départemental de Randonnées Pédestres, ENGIE Limousin, les Offices de Tourisme et France Bleu Limousin. Retrouvez tout le programme ici.