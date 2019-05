France Bleu Limousin souhaite une merveilleuse fête à toutes les Mamans !

Cette semaine France Bleu Limousin célèbre la fête des Mères avec vous !

Les Mamans... toujours précieuses !

Gagnez vos produits et votre accès aux Jardins Sothys

Marque hautement spécialisée, la Maison Sothys se distingue depuis sa création en 1946 par un engagement puissant dans la recherche et l'innovation et s'impose comme détentrice reconnue d'une expertise esthétique d'avant-garde. Quant à ces Jardins à Auriac en Corrèze, ils valorisent le monde végétal. Ils sont la source d’inspiration et de création des produits cosmétiques Sothys.

Gagnez un coffret hydratant crème et sérum

Le coffret jeunesse Sothys - ©Sothys

Gagnez un bon d'achat de 80 Euros à valoir dans la seule boutique de produits de beauté Sothys ( hors instituts) qui vous accueille dans les Jardins Sothys à Auriac

La boutique des Jardins Sothys pour trouver les produits de la marque - ©Pauligne Vergne©OuiFlash

Gagnez un pass Famille pour accéder aux Jardins Sothys

Les Jardins Sothys Créés en 2007 sur 4Ha, au cœur d’un écrin végétal préservé et riche de sa diversité - ©Les Jardins Sothys FB

Ces jardins contemporains, ensemble de clos intimistes aux atmosphères variées, vous invitent à une évasion sensorielle alliant beauté et culture.

Pour gagner ce pack 3 cadeaux, jouez avec nous à Lou Boursicou au 05 55 34 5000 de 11h à 12h

Gagnez un modelage et un accès à l'espace bien-être de l'Aquapolis

L'Aquapolis de Limoges Métropole vous propose un espace aquatique et ludique mais aussi un espace bien-être offrant une gamme complète de services pour la remise en forme sèche et humide et un espace esthétique offrant les prestations d'un institut au coeur du complexe,

Gagnez un accès à l'espace bien-être

Relaxez-vous grâce à un bassin balnéo-tonique de grandes dimensions avec alcôves et jets massants, de multiples cabines de sauna et de hammam, plusieurs spas, différents aménagements et une grande salle de relaxation autour d’un patio-solarium privatif, lieu de détente idéale à la belle saison.

Détente assurée au sauna / Photo non contractuelle - ©Flickr

Gagnez un modelage de 30 mn

Nous vous invitons à une pause douceur et à un voyage sensoriel du corps et de l’esprit grâce à un modelage corps de 30 mn proposé par les professionnels de l'espace esthétique de l'Aquapolis Limoges Métropole

Un bel instant de détente à gagner cette semaine / photo non contractuelle - ©Pixabay

Gagnez un rosier tous les matins !

Avec Le Jardin de Plaisance au Vigen, vous allez embellir chaque jour votre jardin avec un magnifique rosier que l'on vous offre tous les matins dans la matinale de France Bleu Limousin entre 6h et 9h.

Un rosier à gagner lors de la diffusion de la chronique Jardin d'Olivier Roulière sur France Bleu Limousin - CC- Lynn Greyling

Pour gagner ce rosier, appelez nous lorsque vous entendez "La minute Jardin" d'Olivier Roulière à 6h45.

Rosier à retirer au Jardin de Plaisance au Vigen.

Les Mamans musiciennes !

Gagnez vos invitations pour un repas et une soirée cabaret

L'artiste Sandy Sims et ses danseurs vous emmènent dans l'univers musical de Dalida. Revivez ces plus belles chansons durant 2 h de spectacle incroyable !

Soirée hommage à Dalida à applaudir au cabaret Ô repaires de artistes de Bussière Poitevine (87) - ©Sandy Sims FB

Repas et spectacle prévu le 25 mai au cabaret " Ô Repaires de Artistes " de Bussière Poitevine.

Gagnez vos invitations pour profiter du festival des Veyracomusies

Dans le cadre des Veyracomusies qui se dérouleront du 29 mai au 1er juin, venez découvrir Oldelaf

Encore un bel artiste à écouter grâce au plus grand des petits Festivals, les Veyracomusies avec France Bleu Limousin.

Concert prévu le 31 mai à Veyrac à 21H

Gagnez vos places pour le concert de Fatoumata Diawara

Fatoumata Diawara est une chanteuse qui vit entre Bamako et Milan. En 2017 elle a contribué au projet malien de Matthieu Chedid " Lamomali ". Lors de ce concert vous découvrirez son album Fenfo, produit par M.

Le nouvel album de l'artiste malienne Fatoumata Diawara à découvrir à Veyrac - ©Fatoumata Diawara FB

Concert prévu le 30 mai à Veyrac à 21h

Et pour les mamans gourmandes ...

Gagnez tous les jours un panier garni de produits de la région dans le cadre du Printemps à la Ferme.

Bienvenu à la ferme juqu'au 29 juin avec France Bleu Limousin - ©Bienvenue à la Ferme FB

L'opération Bienvenue à la ferme c'est pour vous de nombreuses possibilités d’accueil dans des fermes uniques et singulières. Tout le programme sur les animations prévues proche de chez vous ici.