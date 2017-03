France Bleu Live Festival à Avoriaz : gagnez vos places de concert pour Boulevard des Airs

France Bleu Pays de Savoie vous offre vos places de concert pour le France Bleu Live Festival qui se déroule à Avoriaz du lundi 27 au vendredi 31 mars. Ce lundi, tentez votre chance et gagnez vos places pour le concert de Boulevard des Airs, le lundi 27 mars.

Gagnez vos places de concert

France Bleu Live s'installe à Avoriaz 1800 du 27 au 31 mars 2017. Pas moins de 6 concerts 100% Live sont prévus. Alors après une journée de ski, rendez-vous Salle des Festivals pour applaudir Julien Doré, Amir, Boulevard des Airs, M. Pokora, Kungs et Sting.

Boulevard des Airs

Le groupe Boulevard des airs sera sur la scène France Bleu d'Avoriaz 1800, le 27 mars prochain. Les neufs musiciens et chanteurs ont fait un carton l'année dernière avec, notamment, les tubes "Emmène-moi" et "Bruxelles". Actuellement en tournée, la joyeuse bande de copains, particulièrement à l'aise sur scène, fera un détour à Avoriaz 1800 pour le France Bleu Live Festival, et pour notre plus grand plaisir.