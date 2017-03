France Bleu Loire Océan aux côtés du Secours Populaire de Loire Atlantique

Ce samedi 4 mars, France Bleu Loire Océan est aux côtés du Secours Populaire de Loire Atlantique pour sa grande collecte alimentaire.

Rendez-vous au centre commercial Beaulieu

France Bleu Loire Océan vous donne rendez-vous au Carrefour Nantes-Beaulieu pour venir à la rencontre des bénévoles du Secours Populaire, venez découvrir quelles sont leurs actions, quelles sont leurs missions.

France Bleu Loire Océan est en direct de Carrefour Beaulieu samedi 4 mars de 16h00 à 19h00.

Avec Gilles Colliaux et ses nombreux invités vous dévoileront tous les aspects des missions menées par le Secours populaire.

Nous recevrons en direct :

Danielle ALEXANDRE, Secrétaire générale du Secours populaire de Loire-Atlantique, Benoit DUMONT en charge des partenariats entreprises au sein du Secours populaire de Loire-Atlantique, Véronique THEROUIN, directrice Carrefour, David CANU, Responsable Sécurité, Peggy BIDET, du restaurant « A la bonne heure », Jérémy TOREL en charge de la coordination de l’espace Solidarité du Secours populaire de Nantes, Jean-Luc TRAINA, en charge de la coordination Spectapop’ au sein du Secours populaire de Nantes (groupe de bénévoles qui proposent, lors de l’aide alimentaire, des places de spectacles de tout genre pour les personnes accueillies.), Jacqueline CHEREL, trésorière départementale, et aussi membre de la commission Vacances du Secours populaire de Loire-Atlantique, Jean-Paul CANEVET, médecin du Secours populaire, et coordinateur du Relais Santé du Secours populaire Loire-Atlantique et Julian LESURTEL, bénévole actif sur missions ponctuelles au sein du Secours populaire Nantes (accompagnement d’enfants sur les sorties, chargé de mission sur le projet chasse aux œufs, accompagnateur scolaire sur plusieurs années…).

Venez nous rejoindre et soutenir l'action du Secours Populaire