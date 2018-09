La vache Nantaise est le rendez-vous national des races locales de France, après avoir été le rendez-vous de « la vache Nantaise », cette race emblématique de Loire Atlantique.

France Bleu Loire Océan est en direct de la fête de la Vache Nantaise samedi 8 septembre de 10h00 à 12h00.

Organisateurs de cette fête, bénévoles, se succèderont sur le plateau de France Bleu Loire Océan.

Car c’est une fête – 350 réunions, sur 10 hectares, 1500 bénévoles, et 2 ans et demi de préparation. 2 soirées de concert et de festivités, populaires, gratuites. 3 « villages », avec un thème chaque année, cette année le Pays Basque, avec le porc noir de la vallée des Aldudes. La Fête de la vache Nantaise est un rassemblement sociétal.

Pendant 3 jours, au Dresny, en plein cœur de ce milieu rural très dynamique, le public nombreux, d'origine sociale et géographique diversifiée se déplace pour vivre un moment singulier.

Les trois villages

Durant ces trois jours de fête, vous pourrez découvrir trois villages bien distincts. Ils ont été conçus pour vous présenter trois moments forts de cet évènement.

