France Bleu Loire Océan accompagne la Folle Journée de Nantes avec toujours autant d'enthousiasme et ouvre son antenne aux musiciens, orchestres et passionnés pour faire partager au plus grand nombre cette 24ème édition.

En direct depuis la Cité de Nantes

Interviews, rencontres, diffusion de concerts, la radio réserve cette année encore à ses auditeurs ses morceaux choisis au cœur de l'évènement.

France Bleu Loire Océan s’installe au cœur de la Cité de Nantes et vous propose deux rendez-vous en Direct les mercredi 31 janvier de 16h à 19 et dimanche 4 février de 14h à 17h.

2018, une édition sous le thème de l'exil

Pour cette 24ème édition baptisée "Vers un Monde Nouveau", la Folle Journée 2018 explore le répertoire musical de ces grands compositeurs, qui par choix ou par raisons politiques, ont dû quitter leurs pays d'origine.

Certains ont fait le choix de s'établir définitivement dans un nouveau pays pour fuir la pression de régimes totalitaires, d'autres d'y séjourner le temps d'une période définie afin de découvrir des paysages musicaux différents liés à des cultures et des langues différentes.

Pour tous savoir sur l'édition 2018 :

La Folle Journée, un événement également à vivre en région Pays de la Loire