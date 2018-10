Place Royale, Nantes, France

Professionnels ou associatifs, tous les acteurs de la sécurité se mobilisent pour la sixième édition des Rencontres de la Sécurité. De la sécurité intérieure à la sécurité civile, de la sécurité routière aux équipes de secours, ces Rencontres de la Sécurité ont pour but de sensibiliser la population dans les différents domaines de la sécurité, montrer leurs nécessaires actions et, pourquoi pas, créer des vocations. Une quarantaine d’actions sont organisées jusqu'au 13 octobre en Loire-Atlantique, autour de 3 thèmes : La police de sécurité au quotidien, l’engagement des citoyens et les gestes qui sauvent. Démonstrations avec des chiens de secours et de défense, ateliers de prévention routière ou de prévention des risques des accidents domestiques, formations aux gestes qui sauvent, simulations de voiture tonneau, le programme s’annonce aussi riche que varié.

Voiture tonneaux - Rencontres de la Sécurité 2017

Installé place Royale à Nantes, le samedi 13 octobre, le village de la sécurité clôturera ces rencontres. France Bleu Loire Océan est en direct du village entre 14h et 17h. Une émission animée par Bastien Michel.

