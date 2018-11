France Bleu Loire Océan en direct des Restos du Cœur

Saint-Sébastien-sur-Loire, France

Mardi 27 novembre, à l'occasion du démarrage de la campagne d'hiver des Restos du Cœur, France Bleu Loire Océan vous fait vivre le quotidien des Restos du Cœur de Loire-Atlantique

De 9h à 11h, les bénévoles et bénéficiaires du centre des Restos de Saint-Sébastien-sur-Loire vous présentent, au micro de Gilles Colliaux, les nombreuses actions des Restos de Loire-Atlantique. Réinsertion par le travail avec les jardins de St Sébastien, pôle bien être : salon de coiffure, alimentation spéciale bébés... Découvrez toutes les activités des Restos du Cœur de Loire-Atlantique, 5ème plateforme nationale qui accueille et accompagne plus de 19 000 personnes en difficulté grâce à ses 2082 bénévoles.

Le bus, la maraude © Radio France - -

Autant de visages différents des Restos du Cœur à retrouver dans nos sessions d'informations, nos chroniques, "Les Coulisses de l'Exploit", "Made In"... Toute la journée.

Mardi 27 novembre, France Bleu Loire Océan en Direct, de 9h à 11h, des Restos du Cœur de Saint-Sébastien-sur-Loire, émission animée par Gilles Colliaux

pour suivre l'actualité des Restos du Cœur de Loire-Atlantique