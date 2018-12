Nantes, France

Retrouvez votre âme d'enfant avec le spectacle du Grand Cirque de Noël sur France Bleu Loire Océan

Cirque Médrano -

Votre radio s’installe sous le châpiteau du Cirque Médrano. Samedi 22 décembre, entre 14h et 16h, partez à la rencontre d’artistes du monde entier et de leurs numéros primés dans les plus grands festivals. Toute la magie de Noël et la féérie du cirque.

Cirque Medrano -

Cirque Merdrano