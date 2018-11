La Baule, France

Retrouvez-nous, ce vendredi de 17h00 à 19h00, en direct du restaurant "Chez Cocoche", 44 av du Gal de Gaulle à La Baule. Emission animée par notre "M. Cinéma", Jean-Jacques Lester.

Pour sa 5ème édition, le Festival du Cinéma et Musique de Film de La Baule a choisi pour thème « le Cinéma et la Mer ». Le festival rendra hommage à Eric Serra, le compositeur des films de Luc Besson. En effet, cette année correspond au 30ème anniversaire du film mythique Le Grand Bleu. Le thème de cette année, a aussi pour objectif de sensibiliser le public et surtout les plus jeunes, sur la nécessité de préserver les mers, les océans et leur faune.

Votre radio, France Bleu Loire Océan est en direct du Festival du Cinéma et Musique de Film de La Baule, ce vendredi 9 novembre entre 17h et 19h.

Festival du Cinéma et Musique de Film de La Baule