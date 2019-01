France Bleu Loire Océan en direct du Forum du Bénévolat

L'édition 2019 du Forum du Bénévolat à Nantes se tiendra les 25 et 26 janvier à la Manufacture des Tabacs. A cette occasion, France Bleu Loire Océan vous propose une émission spéciale, en direct de l'événement, le vendredi 25 janvier de 14h à 19h !

Le Forum du bénévolat est depuis de nombreuses années un rendez-vous annuel majeur des associations et des bénévoles actifs ou en devenir. Cet événement important de la vie associative et de l’Engagement Bénévole réunit, pendant 2 jours, environ 1 000 visiteurs et plus de 80 associations de tous horizons (culture-loisirs, santé-social, éducation, environnement, solidarité, défense des consommateurs …). Le thème du Forum 2019 : «Le monde bouge, les associations s’adaptent".

Le Forum du Bénévolat, ce sont plus de 80 associations exposantes, adhérentes de France Bénévolat, qui vous proposent des ateliers divers et variés comme une bourse au bénévolat, grâce à un mur d'annonces; un "bénévolat dating" pour aider chaque bénévole avec son projet; ou encore des ateliers autour de la thématique "Pourquoi et comment s'engager".

Un événement majeur de la vie associative et de l'engagement bénévole, des associations de tous les horizons (culture, loisirs, social, éducation, environnement, défense des consommateurs...). Et des mini-conférences, pour apprendre à développer et mettre en valeur ses compétences bénévoles, les missions à l'international, ou autour du financement des associations.

A découvrir à la Manufacture des Tabacs les 24 et 25 janvier, et sur France Bleu Loire Océan ce vendredi 25 janvier de 15h à 19h. Emission spéciale, Xavier Simon reçoit 20 associations entre 15h00 et 19h00 ce vendredi en direct de La Manu, l’ancienne manufacture des Tabacs, en face de la Gare