France Bleu Loire Océan en direct du marché de Noël de La-Roche-sur-Yon

La Roche-sur-Yon, France

Du 15 au 23 décembre, La Roche-sur-Yon se met aux couleurs de Noël avec neuf jours de festivités sur le thème « Images et lumières », avec « Noël en fête ». Sur et autour de la place Napoléon, un marché festif, et des animations comme la "parade de feu", des spectacles orchestrés par la compagnie La Salamandre, le trio des Turkey Sisters ou le l'artificier Joseph Couturier. Lucie Marchand est en direct du marché de Noël et reçoit les acteurs de la fête ce samedi 15 décembre de 16h00 à 19h00 sur France Bleu Loire Océan.