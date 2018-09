Retrouvez Cathy Kerzerho, au cœur de l’événement, dimanche 7 octobre entre 10h et midi

Quai François Mitterrand, Nantes, France

Durant 5 jours, le Nantes Food Forum déploie un large éventail d'animations autour du thème, "Manger demain". Producteurs, distributeurs, restaurateurs, universitaires, décideurs politiques, et bien sûr, citoyens engagés partageront leur expérience et initiatives innovantes lors de leçons inaugurales, controverses, ateliers de réflexion et activités interactives, sans oublier le public prioritaire des mangeurs de demain qui auront leur Mini Nantes Food Forum.

À savourer en direct sur France Bleu Loire Océan, dimanche 7 octobre entre 10h et midi.

Co-organisé par Le Voyage à Nantes et Alimentation Générale, Le Nantes Food Forum, c’est du 3 au 7 Octobre 2018, dans les murs de l’École d’architecture, de l’École des Beaux-Arts, de l’amphithéâtre Kerneïs, du Studio 11/15, de Bras de Fer et de La Cantine du Voyage.

plus d'informations ici