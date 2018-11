France Bleu Loire Océan en direct du Salon Fabrique & Co

et du salon Vins et Saveurs, au Parc Expo Les Oudairies de La Roche-sur-Yon

La Roche-sur-Yon, France

France Bleu Loire Océan est à la Roche-sur-Yon, ce samedi 1er décembre de 16h à 19h, en direct du Salon Fabrique & Co / Vins et Saveurs . Émission animée par Lucie Marchand.

Fabrique & Co, le salon dédié aux loisirs créatifs et plus globalement au "Do it yourself". Scrapbooking, couture, cuisine & pâtisserie, mais aussi mode, beauté ou encore habitat & déco... Au milieu des nombreux exposants, vous trouverez forcément un atelier qui vous convient.

Fabrique & Co © Radio France - Fabrique & Co - Oryon

Les gourmands ne sont pas oubliés. Le Salon Vins et Saveurs leur donne rendez-vous avec la gastronomie de terroir, directement du producteur au consommateur.

