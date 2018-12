France Bleu Loire Océan et « Plein Centre » vous offrent vos cadeaux de Noël !

Nantes, France

L’association nantaise « Plein Centre » et France Bleu Loire Océan s’associent pour vous offrir un joli cadeau de Noël

A gagner dans le Grand Quizz des Fêtes, des bons d’achats de 100€, à dépenser dans plus de 400 commerces « Plein Centre » en centre-ville de Nantes. Et pour plus de plaisir, France Bleu Loire Océan ajoute votre ballotin de chocolat Carli…

Du 21 au 25 décembre, le Grand Quizz des Fêtes, vous offre votre bon d’achat de 100€ pour profiter des fêtes avec les commerçants nantais « Plein Centre ».