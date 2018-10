Et des concerts bordelais des "Enfoirés" !

Nantes, France

A l'occasion du 20ème anniversaire de l’opération "Rendez-vous au Cinéma" et des avant-première exceptionnelle du film « Le Grand Bain » dans 20 villes en France, au profit intégral des Restos, rendez-vous ce mardi 16 octobre, au Pathé-Atlantis de Saint-Herblain pour l’avant-première du film « Le Grand bain », à 19h45, au profit intégral des Restos. Organisé avec le soutien de Cinéfinance, de Studiocanal, de l’équipe du film et des réseaux et salles de cinéma, cet événement est l’occasion de découvrir le film avant sa sortie officielle prévue pour le 24 octobre prochain, tout en réalisant une action solidaire !

La campagne d’hiver des Resto du Coeur débutera le 27 novembre.

Les comédiens du Grand Bain à Nantes © Radio France - Jean-Jacques Lester

Le 19 octobre, ouverture de la billetterie des concerts des « Enfoirés » à l’Aréna de Bordeaux du 24 au 28 janvier 2019. France Bleu Loire Océan, diffusera en mars prochain ces concerts et soutiendra, à vos côtés, l’action des Restos du Cœur.

