France Bleu Loire Océan, radio partenaire privilégié présente l’exposition Rock ! Nantes au Musée de l'Histoire de Nantes - Château des Ducs de Bretagne

Une histoire musicale nantaise

Reconnue comme une des plus riches de France, l'histoire musicale nantaise s'est écrite au fil de cinq décennies. Depuis les années 60, avec les Pionniers aux Salons Mauduit, de grands noms issus de cette scène nantaise comme EV, Try Yann, Elmer Food Beat, Dolly, Dominique A, Jeanne Cherhal, Philippe Katerine, C2C et plus récemment Christine and The Queens ont enflammé les scènes nationales et internationales de leurs sonorités ROCK.

Une exposition unique pour comprendre pourquoi Nantes Rock ! - chateaunantes.fr

Cette exposition permettra au public de suivre, de comprendre cette évolution musicale, l'évolution des styles musicaux et comment la ville de Nantes est devenue un impressionnant vivier d'artistes devenus des acteurs majeurs de la scène musicale française.

Des interviews diffusées dans des douches sonores

France Bleu Loire Océan, en radio partenaire privilégié, proposera aux visiteurs de nombreuses interviews d'artistes enregistrées dans les studios de la radio et diffusées dans des "douches sonores" disposées tout au log du parcours de l'exposition.

