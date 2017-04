France Bleu Lorraine en direct de la fête des jonquilles

France Bleu Lorraine est en direct de Gérardmer de 10h à 12h30 le 9 avril, pour vous faire vivre la Fête des Jonquilles.

Chaque printemps, elle pare d'or les coteaux de Gérardmer. La fête des Jonquilles organisée par la Société des Fêtes de Gérardmer vous accueille le dimanche 9 avril 2017 à partir de 10h avec l'exposition des chars et à 14h30 le départ du grand défilé (entrée : 14 €).

Devenue emblème et même authentique patrimoine pour toute une ville, la jonquille engendre une véritable passion depuis 1935. Cueillie avec courage et respect par les centaines de petites mains des écoliers, collégiens et lycéens du canton, elle habille les "carcasses" créées par les constructeurs, véritables artistes et orfèvres.

France Bleu Lorraine vous donne rendez-vous le dimanche 9 avril en direct de la Fête des Jonquilles à Gérardmer

La fête des jonquilles est connue et appréciée de tous. Pas seulement des Gérômois car des milliers de personnes se déplacent pour voir le corso défiler dans les rues de Gérardmer. Les quelques jours qui précédent et suivent la Fête des Jonquilles, la ville gérômoise devient cosmopolite, car toutes les nationalités y sont dignement représentées, que ce soit en tant que spectateurs ou en tant que musiciens. La fête est un festival musical par les groupes qui rythment tout le défilé et font danser la foule.

Quelques centaines de personnes, membres d'associations ou d'amicales locales, créent, soudent, clouent, agrafent et assemblent les éléments des chars qui défileront une fois parés de jonquilles, de mousses, de lichens, branchages ou autres. Sont ainsi construits de 20 à 30 chars, selon les années, dont la « carcasse » est faite de treillis de fils de fer à mailles de un centimètre, tendus sur des armatures en fer.