France Bleu Lorraine en direct des Rencontres du cinéma de Gérardmer

Les rencontres du cinéma de Gérardmer, ce sont des projections en avant-première d'une vingtaine de films, en présence d'équipes de films et de professionnels, à vivre en direct sur France Bleu Lorraine.

France Bleu Lorraine vous donne rendez-vous le jeudi 6 avril et vendredi 7 avril, de 16h à 19h, en direct de Gérardmer pour découvrir les nouveautés cinéma présentées dans le cadre des 21e Rencontres de cinéma de Gérardmer.

Véronique Lorre reçoit les équipes des films : "Marie Francine" (Valérie Lemercier), "Django" (Cécile de France), "Cessez le feu" (Romain Duris), "Ce qui nous lie" (Pio Marmaï)....

Durant quatre jours, une quinzaine de films sont projetés en avant-première nationale. Des films qui marqueront l’actualité cinématographique des prochains mois, qu’il s’agisse de films grand public attendus, de films Art & Essai ou de films à destination du jeune public. Les Rencontres réunissent chaque année une centaine d’exploitants de salles de cinéma de tout l’Est de la France et d’autres régions, qui découvrent ainsi les prochaines sorties, échangent leurs expériences, rencontrent les équipes venues présenter leurs films ainsi que leurs partenaires : distributeurs, institutions et prestataires dans le domaine du cinéma. Les rencontres de Gérardmer ont aussi la particularité de réunir des journalistes et critiques de cinéma.

L'équipe du film "Django" sera à Gérarmer © Maxppp -

Les films à découvrir aux Rencontres du cinéma de Gérardmer