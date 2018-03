Découvrez ou redécouvrez les marchés de Moselle, les bons produits de votre région. Le CEDI (syndicat des commerçants non sédentaires de Moselle) et France Bleu Lorraine vous donnent rendez-vous avec les producteurs et les commerçants non sédentaires de votre région, qui par tout les temps sont présents sur les places des villes et villages et vous accueillent avec le sourire.

France Bleu Lorraine est en tournée sur les marchés de Moselle :

Mardi 27 mars : à Thionville place de la Liberté

Mercredi 28 mars : à Amnéville au centre-ville

Jeudi 29 mars : à Hayange place de l’Hôtel de Ville

Samedi 31 mars : à Metz au Marché couvert

Venez nous rejoindre et jouer sur le stand de France Bleu Lorraine aux dates et lieux cités ci-dessus. A cette occasion, gagnez des Caddies France Bleu et des bons d’achat de 20 € à valoir sur le marché. Flavien Logeard sera en direct de 7h à 12h sur France Bleu Lorraine pour nous faire vivre l’ambiance du marché.

Un partenariat avec le CEDI, syndicat des commerçants non sédentaires de Moselle.