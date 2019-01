France Bleu Lorraine, partenaire de l'opération Metz et moi

Metz et moi, c'est une carte lancée par la ville, qui permet aux messins dès l'âge de 16 ans de découvrir leur ville autrement. C'est gratuit et c'est avec France Bleu Lorraine.

Demandez votre carte "Metz et moi"

Metz, France

Tout un programme sur mesure pour découvrir Metz autrement, à travers coulisses et lieux insolites. C'est ce que vous propose la carte "Metz et Moi"!

Lancée par la Ville à la suite de la démarche participative "2008-2018 : 10 ans ensemble", la carte "Metz et Moi" permet à tous les Messins(e)s dès l'âge de 16 ans, d'entrer dans les coulisses de leur ville. Visites guidées, trésors patrimoniaux cachés, rencontres, ateliers ludiques… Amoureux de Metz ou simples curieux, n’attendez plus pour tenter l’expérience ! C'est gratuit et sans engagement.

Pour obtenir votre carte Metz et moi, rendez-vous sur le site metzetmoi.fr.

Un programme de visites unique

Sur le site metzetmoi.fr, inscrivez-vous librement et gratuitement à de nombreux événements spécialement conçus pour vous ! (C'est gratuit mais les réservations sont indispensables, les places sont limitées).

Sport, culture, patrimoine, écologie, il y en a pour tous les goûts : coulisses du FC Metz, répétition de l'Orchestre national de Metz, immersion au sein du réseau Le Met, découverte des secrets de la porte des Allemands, visite guidée du quartier Impérial, atelier menuiserie, les coulisses de la cuisine centrale, de l'atelier de menuiserie, du contrôle de régulation… Des sites uniques que vous n'aurez pas souvent l'occasion de visiter.

Par exemple, ce 19 janvier vous aurez droit à une visite privée de la Porte des Allemands, le 22 janvier vous saurez ce que mangent vos enfants avec la visite de la cuisine centrale au Bon Pasteur et si vous préférez le bricolage direction l'atelier de menuiserie, le 23 janvier le trafic routier n'aura plus de secrets pour vous avec la visite du centre de contrôle de régulation....

Une programmation originale réalisée avec une quinzaine de partenaires : bibliothèques et médiathèques de Metz, le FC Metz, les archives municipales, la cité musicale de Metz, le PC de régulation du trafic, etc... et France Bleu Lorraine.