France Bleu Lorraine partenaire du 30ème anniversaire de la Fête de l'Europe

Les rues de Creutzwald sont en fête ! L'Europe est à l'honneur pendant 3 jours avec un programme d'animations pour tous : dégustations gourmandes, spectacles de rues, artisanat et jeux pour les enfants.

Creutzwald, France

Ne manquez pas la 30ème édition de la Fête de l'Europe à Creutzwald du 10 au 12 mai 2019 ! Une Grande fête de rue avec des animations toute la journée pendant 3 jours, organisée par le Syndicat d'Initiative et la Ville de Creutzwald.

Creutzwald fête l'Europe

Pour la 30ème année consécutive Creutzwald fête l'Europe et toute la ville sera en fête

4 orchestres différents par jour animeront les rues de Creutzwald et vous pourrez découvrir de nombreux stands qui seront tenus par des associations locales ainsi que des démonstrations artisanales.

De nombreuses animations pour petits et grands

Le programme des festivités de la 30ème fête de l'Europe à Creutzwald

La gastronomie sera en fête aussi avec des dégustations de spécialités européennes et des animations diverses et variées s'inviteront aussi pour le plaisir des petits et grands.

La gastronomie à Creutzwald pour la Fête de l'Europe

Les enfants quant à eux apprécieront tout particulièrement les manèges qui seront installés pour l'occasion.

Infos pratiques...

C'est où ?

Centre-ville : Place du Marché, rue de l'Eglise et Rue de la Houve

57150 Creutzwald

C'est quand ?

Les 10, 11 et 12 mai 2019

Contacts :

Mairie de Creutzwald - Tel : 03 87 81 89 89

