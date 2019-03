France Bleu Lorraine, partenaire du Casino 2000 au Luxembourg

Le Casino 2000 au Luxembourg vous accueille pour ses jeux, ses évènements, son restaurant, son hôtel. France Bleu Lorraine est partenaire du Casino 2000 et vous offre vos entrées aux plus beaux spectacles.

Moselle, France

Tout au long de l'année, faites le plein d'émotions au Casino 2000. Situé à 18 mn de Luxembourg-Ville à Mondorf-les-Bains, le centre de divertissement Casino 2000 vous propose de nombreux jeux dans un cadre agréable et cosy pour boire un verre, manger, danser et vous divertir avec de nombreux spectacles, concerts, dîners spectacles, animations ludiques et culturelles.

France Bleu Lorraine partenaire du Casino 2000

Ecoutez votre radio en Moselle et gagnez vos entrées aux spectacles du Casino 2000 pour passer de bons moments.

A ne pas rater les prochaines semaines au Casino 2000

Casino 2000 : un complexe regroupant à la fois musique et jeu, gastronomie et événements, hôtellerie et spectacles

Jouer : amusez-vous au Casino qui propose l’une des offres les plus importantes dans la Grande Région avec un parc de machines à sous attractif et de nombreuses autres possibilités de loisirs. Machines à sou (rouleaux classiques, rouleaux vidéo, multi-écrans, mulit-mises) ouvert dès 10H, petit-déjeuner offert. Jeux de tables (roulette anglaise, roulette semi-automatique, black jack) ouvert dès 19h, dimanche à 16h.

Dormir : 28 chambres et 3 suites vous attendent dans un hôtel****, à 5 mn à pieds du Casino 2000. Dans un cadre particulièrement calme, à proximité d’un parc de 5 hectares, l’Hôtel**** sup. CASINO 2000 invite ses clients au repos et à la détente. Par ailleurs, notons la proximité du « Domaine Thermal » où il existe de nombreuses possibilités de se remettre en forme, de prendre un bol d’air frais, de profiter d’une salle de musculation et de fitness, de se rendre au sauna ou à la piscine. La Villa des Roses, une magnifique villa meublée construite en 2017 qui offre une surface de près de 400 m². Elle comprend un living, un grand salon pour des réceptions avec une scène de 10m², une cuisine, une grande mezzanine, une terrasse, deux chambres à coucher sans oublier sauna, salle de gym, grande terrasse au dernier étage.

Se divertir : de nombreux événements tout au long de l'année au Chapito,

spectacles (magie, humour,...), en 2019 vous pourrez voir les shows de Camille Lellouche, Ary Abittan, Laurent Gerra, ...

concerts (artistes et orchestres internationaux), en 2019 le Chapito accueillera notamment Patrick Fiori, Pascal Obispo, Véronic Dicaire, Kimberose, ...

des animations (soirées DJ, soirées Karaoké, soirée disco, thé dansant, salons...),

mais aussi des soirées spéciales gastronomiques dans les restaurants (carnaval, Saint-Patrick, Pâques, huîtres, asperges, macarons...).

Des évènements pour tous les goûts, toutes les envies.

Le programme des événements et spectacles au Casimon 2000 en 2019 - Casino 2000

Manger : trois restaurants sont à votre disposition : Le Manège, buffet restaurant, le Purple Lounge, repas en musique et Les Roses, dîner fin. Délices des buffets ou dîner gastronomique en tête à tête. Déjeuner brasserie entre amis ou ambiance feutrée. Laissez-vous tenter par l'ambiance d'une des tables du Casino 2000.