France Bleu Lorraine partenaire du Festival Aux Actes Citoyens

8 Soirs durant, Tomblaine met le théâtre à l'honneur

25 après sa création, les "petites" rencontre théâtrales de Tomblaine sont devenues bien grande !

C'est une pléïade de stars qui vont se succéder sur la scène de l'Espace Jean Jaurés de Tomblaine pendant 8 jours : Mathieu Madénian, OLDELAF, Michel Leeb, Jean Claude Dreyfus ou encore Marianne James... Chaque représentations vous coûtera 16€ (12 pour les étudiants), mais des abonnements vous sont proposés si plusieurs des pièces proposées retiennent votre attention.

Depuis plus de vingt ans, les plus grands noms se sont présentés sur la scène d'Aux Actes Citoyens : Michel Galabru, Anne Roumanoff, Brigitte Fossey ou encore Jamel Debbouze... Les plus grands noms de la comédie française sont passés par Tomblaine.

