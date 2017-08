France Bleu Lorraine partenaire du Festival Des Notes Et Des Toiles

Pour sa troisième édition, le festival revient avec une programmation 5 étoiles.

Il y a un personnage souvent oublié par les spectateurs dans un film : sa musique ! Il y a les musiques cultes (celle de Psychose ou encore des Dents de la Mer), les musiques qui survivent au film (celle des Parapluies de Cherbourg) ou encore celles qui l'accompagne avec brio (les mélodies d'Eric Serra ou Ennio Morricone). C'est ce personnage clé que le Festival Des Notes et Des Toiles à Pont à Mousson met en lumière depuis 3 ans maintenant.

4 Jours prestigieux

Comme à Cannes, le festival de Pont-à-mousson a son propre jury. Cette année, sous la présidence de Jean Marie Poiré (Les Visiteurs 1, 2 et 3 notamment) le jury devra remettre 6 prix dont celui de la meilleure musique pour un long métrage à choisir parmi les 6 longs métrages nommés. Le jury est composé cette année :

des comédiennes Reem Kherici et Shirley Bousquet

le compositeur Laurent Perez Del Mar

le critique Xavier Leherpeur

Ils seront épaulés par un jury jeune. Composé de 6 lycées provenant de Pont-à-Mousson, Nancy et Metz, ce jury décernera 2 prix : celui du meilleur long-métrage et celui du meilleur court-métrage, comme les grands !

2 concerts exceptionnel

Le premier : un concert hommage en sa présence à un grand nom du cinéma français : Francis LAI. Avec la participation de Liane Foly et en présence de son compère de toujours Claude Lelouch, le public pourra redécouvrir les musiques de "Un homme et une femme", "Love Story", "Les Uns et les Autres" et le plus récent "Un + Une".

Concert Hommage à Francis LAI - Des Notes et Des Toiles

Le second : le concert de clôture qui, cette année revisitera les plus grandes musiques du cinéma français. Dirigé par Bruno Fontaine, l'Orchestre Symphonique de Nancy sera accompagné de la chanteuse Héléna Noguerra sur un programme constitué par Bertrand Tavernier qui interviendra au long du concert pour apporter différentes anecdotes.

Concert de clôture - Des Notes et des Toiles

France Bleu Lorraine, partenaire de l'évènement