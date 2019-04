France Bleu Lorraine, partenaire du Semi-Marathon de Thionville !

Enfilez vos baskets avec France Bleu Lorraine et participez à la 24ème édition du Semi-Marathon de Thionville qui se déroulera le dimanche 28 avril !

Le printemps est de retour, ainsi que de nombreux rendez-vous pour les runners.

France Bleu Lorraine vous invite à chausser vos baskets pour participer à la nouvelle édition du Semi-Marathon de Thionville prévu le dimanche 28 avril boulevard Foch à Thionville.

24ème édition Semi-Marathon de Thionville

Au programme :

09h : Départ du 10 km

10h25 : Départ du Championnat de France du Semi-Marathon Handisport

10h30 : Départ du Semi-Marathon et Semi-Relais

Inscriptions et informations sur www.omsthionville.com

Emission en direct

Dimanche 28 avril , de 09h à 12h, retrouvez France Bleu Lorraine en direct

Et pour ne rien manquer de cet événement et de notre actualité, suivez France Bleu Lorraine sur Facebook et Twitter