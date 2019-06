Evasion garantie ! Retrouvez-nous à Boulay Bouqu'In et tentez de gagner un chèque cadeau !

France Bleu et la Communauté de Communes de la Houve et du Pays Boulageois présentent Boulay Bouq'In samedi 29 et dimanche 30 juin place de la République à Boulay-Moselle.

Boulay Bouq'In arrive dans quelques jours !! C'est à Boulay-Moselle que se déroule, depuis 10 ans, le salon du livre. Une centaine d'auteurs y sont présents ! Spectacles, animations, restauration sur place pour une ambiance chaleureuse et conviviale !

Affiche Boulay Bouq'In

Venez découvrir cette fête de la littérature à Boulay-Moselle les 29 & 30 juin !

Retrouvez l'ensemble des infos sur le site www.houvepaysboulageois.fr (liste des auteurs, animations...). Et n'oubliez pas de vous équiper de vos chaussures de marches, de vous munir de vos jumelles, votre boussole car la nature sera au rendez-vous cette année !

Prgramme Boulay Bouq'In

Ecoutez votre radio en Moselle, France Bleu Lorraine et la Communauté de Communes de la Houve et du Pays Boulageois offriront des chèques cadeaux d’une valeur de 25 € (chèque cadeau utilisable UNIQUEMENT au salon Boulay Bouqu’in 2019 stand Hisler à Boulay).