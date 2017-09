France Bleu Lorraine, radio officielle de la 82e foire internationale de Metz

Comme chaque année, France Bleu Lorraine est partenaire de la Foire Internationale de Metz. Pour cette 82e édition, nous serons en direct en semaine de 16h à 19h et le WE de 11h à 12h30 avec de nombreuses animations et surprises.

Du 29 septembre au 9 octobre 2017, va se tenir La Foire Internationale de Metz. Un rendez-vous commercial et un phénomène de société qui n’a pas d’équivalent dans tout le quart Nord-Est de la France et qui va rassembler 650 exposants (acteurs institutionnels et économiques de la région).

Metz expo

Mais au-delà même de cette dimension régionale, la Foire a ceci d’exceptionnel qu’elle concentre à Metz les produits et le savoir-faire de 26 pays donnant ainsi à la manifestation tout son rayonnement international.

Sur 55 000 m2 d'exposition, la FIM c'est une offre sans pareille dans une vingtaine de secteurs différents : l’habitat et le second œuvre, l’ameublement et la décoration, les arts ménagers, le jardin, les piscines ; la gastronomie et les vins, l’artisanat national et international, les services, le bien-être et la beauté, les nouvelles technologies, l’agriculture...

La FIM est reconnue comme une des principales Foires Internationales de France et comme la première de la Région Sarre-Lor-Lux et du quart Nord-Est de la France !

Le thème cette année New York ou bien Welcome to New York City, la ville où l’on ne dort jamais !

« Big Apple », surnom donné à la ville de New York, sera le thème de l’exposition de cette édition 2017. Conçue dans un décor original de 1 200 m², cette exposition ambitieuse emmènera le visiteur à la découverte de la ville mythique et ô combien surprenante.

Ce sont 11 univers qui seront recréés pour l’occasion. Un voyage outre-Atlantique rempli de découvertes :

1- Statue de la liberté

2- Ellis Island où, durant plus d’un siècle, transitèrent plus de 17 millions d’immigrants.

3- Little Italy, l’exposition présente la reconstitution de Mulberry Street, épicentre de la diaspora italienne à New York

4- Manhattan

5- lorsque l’Europe s’aventure à découvrir l’Amérique : alors, dans les années 30, on part « voir » New York, à bord de luxueux paquebots, tel le Normandie, fleuron de la Compagnie Générale Transatlantique, ou du dirigeable Hindenburg

6- prohibition, guerre des gangs, mafia, police, détectives privés

7- Marvel & les Comics : New York, théâtre des aventures des héros de la bande dessinée américaine (Une exposition consacrée aux comics, avec certains ouvrages présentés qui sont, aujourd’hui, de véritables collectors)

8- l’après-guerre, Broadway et le Cinéma

9- fifties et sixties

10- New York : capitale des arts et de la mode

11- Des 80’s à nos jours, New York la ville qui fait rêver- Times Square, Ground Zero

Animation avec l'INECC - Samedi 7 et dimanche 8 octobre 2017 de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 16h30

Dans le cadre de la 82e Foire Internationale de Metz, l'INECC vous propose de partir en immersion sonore à l'occasion d'un week-end chantant autour de la ville de New-York. Un thème aussi hétéroclite que cette ville est cosmopolite. Le matin sera réservé aux personnes inscrites à l'atelier. Les après-midis seront quant à eux partagés avec le public de la Foire Internationale qui souhaitera se joindre au groupe, selon les chants travaillés.

Sources metz-expo.com